Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 14,69 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 14,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.966.166 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,82 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 9,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 62,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,19 EUR je Aktie.

