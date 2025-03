Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 22,73 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 22,73 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 22,29 EUR. Mit einem Wert von 22,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.292.584 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,03 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 23,04 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,21 Prozent auf 14,60 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,83 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

