Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 22,42 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 22,42 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 22,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 607.101 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2025 auf bis zu 23,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,27 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 45,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,679 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,04 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,60 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Am 29.04.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,83 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag