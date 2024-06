Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,69 EUR nach oben.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 14,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 14,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 866.049 Stück.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 15,79 Prozent zulegen. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,663 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,78 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,97 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,26 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,19 EUR im Jahr 2024 aus.

