Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 14,74 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 14,74 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 14,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,62 EUR. Zuletzt wechselten 2.136.934 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 17,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 13,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,97 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,665 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,16 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,36 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

