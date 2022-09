Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 3,4 Prozent auf 8,20 EUR nach. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,19 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.824.959 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,53 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 9,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,96 EUR.

Am 11.08.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.214,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.650,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

