Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 15,54 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,57 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,53 EUR. Zuletzt wechselten 294.306 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 17,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,44 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,45 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

