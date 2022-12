Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,1 Prozent auf 10,72 EUR. Bei 10,79 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,75 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.083.463 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 26,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (7,25 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 26.10.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.918,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Warren Buffett im Verkaufsrausch: Reduktion von BYD könnte auf Probleme im chinesischen E-Automarkt hinweisen

Deutsche Bank-Aktie freundlich: RBC hebt Kursziel für Deutsche Bank an

Deutsche Bank-Aktie springt an: Streit um Postbank-Übernahme geht in nächste Runde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com