Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Dienstagvormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 19,03 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 19,03 EUR zu. Bei 19,12 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 19,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 460.156 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,22 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 39,44 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 23.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

