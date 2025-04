Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,75 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 22,75 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 22,78 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.284.547 Stück.

Am 26.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,50 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 21,66 EUR.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,60 Mrd. EUR.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,81 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

