Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Montagvormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 22,70 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 22,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 22,73 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 298.408 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,54 EUR) erklomm das Papier am 26.03.2025. Gewinne von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR. Mit Abgaben von 45,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,66 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 30.01.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

