Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 22,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 22,96 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,31 EUR an. Bei 22,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.491.438 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 23,54 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 2,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 21,66 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 30.01.2025. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 14,60 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Bank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie vor Ausbruch? Das erwarten Analysten von der Bilanz

Deutsche Bank für öffentliche Förderung von Rüstungskrediten - Aktie gewinnt

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren