Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 9,68 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,63 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.064.855 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,76 Prozent. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Mit Abgaben von 25,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,80 Prozent auf 7.680,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 26.07.2023 gerechnet. Am 24.07.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie in Grün: Deutsche Bank soll Liquidität in Bankenkrise aufgehübscht haben

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im ersten Quartal 2023 zum Depot der Commerzbank

Deutsche Bank ist Kronzeugin bei Absprachen im britischen Bondmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com