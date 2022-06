Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Verlusten

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 29.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 8,78 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,61 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.969.342 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 40,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 8,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 7,58 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,97 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.328,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.222,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

