Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 21,57 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 21,57 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 21,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.374.878 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 8,37 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,679 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 14,60 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

