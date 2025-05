Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 287,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 287,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 287,00 EUR an. Bei 283,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.375 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 0,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 38,73 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,11 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

