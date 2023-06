Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 164,70 EUR. Bei 164,95 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.827 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,15 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,15 EUR ab. Mit Abgaben von 10,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,27 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.231,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Deutsche Börse die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,46 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

