Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 289,80 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 289,80 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 288,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 294,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.023 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 64,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,27 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,11 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,34 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

