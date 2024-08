Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Mittag an Fahrt

Deutsche Börse im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 183,25 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 183,25 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,00 EUR an. Mit einem Wert von 182,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 27.522 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.06.2024 erreicht. 6,33 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,04 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,33 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,45 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

