Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 282,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 282,10 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 283,30 EUR zu. Mit einem Wert von 279,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.890 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 60,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,28 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 264,33 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

