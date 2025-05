Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 281,70 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 281,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 283,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 279,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 115.031 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 4,28 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,56 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 264,33 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr verdient