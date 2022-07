Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15.07.2022 09:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 158,95 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 158,80 EUR. Bei 160,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.289 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 169,95 EUR. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 17,05 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 172,93 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 25.04.2022 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 EUR, nach 1,81 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.061,60 EUR – ein Plus von 24,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 7,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

