Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Deutsche Börse

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 271,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 271,60 EUR an. Mit einem Wert von 269,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.986 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 284,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 5,02 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,12 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 256,22 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,42 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Aktien-Analyse: Warburg Research senkt Deutsche Börse-Aktie auf Hold herab

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Deutsche Börse-Aktie

Neutral für Deutsche Börse-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse