Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 264,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 264,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 265,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 264,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 264,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.822 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,10 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,30 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 50,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,89 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Deutsche Börse-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Deutsche Börse-Aktie

Hold für Deutsche Börse-Aktie nach Warburg Research-Analyse