Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 206,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 206,10 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 206,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 206,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.239 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 210,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 1,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Mit Abgaben von 25,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,33 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Deutsche Börse dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

