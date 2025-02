Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 247,30 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 247,30 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 246,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 249,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.738 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 250,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2024 (175,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 232,44 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

