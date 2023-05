Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag gefragt

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 164,90 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 165,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 93.545 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 13,01 Prozent zulegen. Am 11.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,15 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 11,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 193,27 EUR aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent auf 1.231,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

