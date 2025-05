Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Deutsche Börse

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 287,30 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 287,30 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 286,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 288,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.965 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 2,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,77 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,28 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 264,33 EUR an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,34 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

