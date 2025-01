Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 238,20 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 238,20 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 237,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 238,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.076 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 240,20 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 0,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,15 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,06 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,78 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,60 EUR je Aktie belaufen.

