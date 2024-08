Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 202,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 202,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 202,60 EUR. Mit einem Wert von 201,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.868 Deutsche Börse-Aktien.

Am 29.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,10 Prozent Luft nach oben. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,04 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,33 EUR an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot