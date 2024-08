Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 201,90 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 201,90 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 202,00 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 201,50 EUR. Mit einem Wert von 201,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.628 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Bei einem Wert von 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 24,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,33 EUR aus.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 15.10.2025 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot