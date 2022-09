Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag fester

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 167,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 167,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,60 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165.572 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 175,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 4,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,18 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.017,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 881,70 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen. Am 30.10.2023 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 7,88 EUR im Jahr 2022 aus.

