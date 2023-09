Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 165,55 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 165,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 166,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 108.347 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 11,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,95 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Abschläge von 6,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,60 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,98 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.220,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 1.017,80 EUR umsetzen können.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 28.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,60 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX bewegt letztendlich im Plus