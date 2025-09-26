DAX23.784 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.816 +1,4%
Deutsche Börse im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Kursplus

29.09.25 12:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
225,50 EUR 0,80 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 225,60 EUR. Bei 225,80 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,10 EUR. Zuletzt wechselten 34.415 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 23,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,23 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 271,63 EUR angegeben.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
