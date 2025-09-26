Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 225,70 EUR zu.
Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 225,70 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 226,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.458 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.
Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 23,31 Prozent niedriger. Bei 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 9,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.
Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|07.05.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
