Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Mittwochnachmittag an

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 173,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 173,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 174,80 EUR. Bei 173,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 78.493 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,35 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. 7,16 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,91 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 18.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,30 EUR im Vergleich zu 1.090,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer

Zurückhaltung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags