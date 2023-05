Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 164,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 165,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 164,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.967 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,21 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,15 EUR am 11.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 9,99 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,27 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.231,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,98 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

