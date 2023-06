Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagvormittag gefragt

Die Deutsche Post-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 42,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 42,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.307 Deutsche Post-Aktien.

Am 03.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,68 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,41 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 48,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 03.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,41 Prozent zurück. Hier wurden 20.918,00 EUR gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 3,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

