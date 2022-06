Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 03.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Post zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 38,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Post-Aktie bis auf 38,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 91.381 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2021 erreicht. Gewinne von 37,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,97 EUR am 09.05.2022. Abschläge von 6,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,12 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 03.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 0,94 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 22.593,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Post am 05.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie verliert. DHL eröffnet erstes Mega-Paketzentrum in Ostdeutschland

Deutsche Post-Aktie freundlich: Post zufrieden mit Einführung von Matrixcode-Marken - Hoffnung auf Entspannung in Shanghai

Analysten sehen für Deutsche Post-Aktie Luft nach oben

