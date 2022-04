Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Deutsche Post-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 42,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 41,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.181.009 Deutsche Post-Aktien.

Bei einem Wert von 61,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2021). Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 45,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 8,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,81 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Deutsche Post ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,24 Prozent auf 19,12 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 23,38 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2022 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,14 EUR fest.

