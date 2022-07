Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Deutsche Post legte um 04.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 36,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.971 Deutsche Post-Aktien.

Am 01.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 61,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 41,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 33,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,66 EUR an.

Deutsche Post veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 22.593,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,79 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 05.08.2022 gerechnet. Am 01.08.2023 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

So stuften die Analysten die Deutsche Post-Aktie im vergangenen Monat ein

Post-Aktie tendiert abwärts: Deutsche Post erhöht erste Tranche bei Aktienrückkäufen

Deutsche Post-Aktie im Plus: Deutsche Post-Tochter kauft australische Glen Cameron

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com