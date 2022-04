Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 2,3 Prozent auf 41,36 EUR. Die Deutsche Post-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,36 EUR ab. Bei 42,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.864.642 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 61,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 48,40 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 38,49 EUR. Mit Abgaben von 6,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 63,81 EUR angegeben.

Deutsche Post veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Post im vergangenen Quartal 19,12 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Post 23,38 Milliarden EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.05.2022 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Deutsche Post dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,14 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie fester: DHL Express und Cargojet vereinbaren strategische Partnerschaft

Hapag-Lloyd-Aktie tiefrot: Deutsche Bank senkt Hapag-Lloyd

Deutsche Post-, Hapag-Lloyd-Aktien & Co. wegen Shanghai-Lockdown gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post