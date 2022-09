Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,7 Prozent auf 35,60 EUR ab. Die Deutsche Post-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,11 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 35,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.546.925 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2021 bei 61,29 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,92 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,44 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,27 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 05.08.2022. Das EPS belief sich auf 1,17 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.029,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.473,00 EUR in den Büchern standen.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Deutsche Post die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

