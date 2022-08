Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag in Rot

Um 09:22 Uhr ging es für die Deutsche Post-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 40,38 EUR. Die Deutsche Post-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,26 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,58 EUR. Zuletzt wechselten 97.113 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 61,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 34,21 Prozent zulegen. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 20,75 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,34 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 05.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent auf 24.029,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.473,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie stärker: Prognosen im zweiten Quartal übertroffen

Juli 2022: Experten empfehlen Deutsche Post-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Deutsche Post-Aktie: DHL setzt Ausbau ihres Packstation-Netzes fort

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com