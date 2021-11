Deutsche Post Aktie News: Investoren trennen sich vermehrt von Deutsche Post

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 55,70 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 16.029 Punkten notiert. Die Deutsche Post-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,67 EUR nach. Bei 56,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 385.460 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,38 EUR an. Bei 37,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,98 EUR je Deutsche Post-Aktie aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,06 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Die Deutsche Post AG ist ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern. Das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Mit den Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügt die Gesellschaft über ein einzigartiges Leistungsspektrum rund um Logistik und Kommunikation (Paket-, Express-, Briefgeschäft). Zudem enthält das Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte wie auch maßgeschneiderte Lösungen, die vom Dialogmarketing bis hin zur industriellen Versorgungskette reichen. Die Deutsche Post unterstützt ihre Kunden in der Verteilung von Presseerzeugnissen sowie Werbe- und Katalogsendungen und bietet Gesamtlösungen für die Unternehmenskommunikation. Über den reinen Transport hinaus werden auch Zusatzleistungen erbracht und beispielswiese Software zur Adressverwaltung oder zur Verwaltung von Verteilgebieten von Postwurfsendungen bereitgestellt.

