Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagmittag stärker

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Post zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 32,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Post-Aktie bei 32,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 488.900 Deutsche Post-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,31 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 44,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,04 EUR aus.

Deutsche Post ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.029,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.473,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Post am 08.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

