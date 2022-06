Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15.06.2022 12:22:00 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 35,07 EUR. Bei 35,34 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 829.002 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Am 01.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 61,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 33,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,12 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Am 03.05.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,79 Prozent auf 22.593,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 01.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Trading Idee: Deutsche Bank - Abprall an Trendlinie?

Deutsche Post-Aktie verlustreich: Deutsche Post hebt Paketpreise für Privatkunden an

Deutsche Post-, Hapag-Lloyd-Aktie und Co.: Logistikaktien nach Warnstreikaufruf für deutsche Seehäfen unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post