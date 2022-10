Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag ohne große Veränderung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Post-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 33,26 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 33,33 EUR. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 33,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.171 Deutsche Post-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 42,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 05.08.2022. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.029,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 19.473,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

