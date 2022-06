Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Nachmittag südwärts

Die Deutsche Post-Aktie notierte um 20.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 34,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 34,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,54 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 1.004.462 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,38 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 43,41 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 33,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,87 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,12 EUR.

Am 03.05.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.593,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 18.860,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Post am 05.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,02 EUR fest.

