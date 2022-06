Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie notierte um 21.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 34,83 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Post-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,79 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 35,00 EUR. Bisher wurden heute 132.006 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,26 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 33,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,12 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Am 03.05.2022 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 22.593,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,79 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 05.08.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 4,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie verlustreich: Deutsche Post hebt Paketpreise für Privatkunden an

Deutsche Post-, Hapag-Lloyd-Aktie und Co.: Logistikaktien nach Warnstreikaufruf für deutsche Seehäfen unter Druck

Deutsche Post-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

